Варшава, , 09:19 — REGNUM 14 января в Варшаве состоялось заседание местного Совета депутатов, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос названия одной из столичных улиц в честь погибшего в Смоленской катастрофе экс-президента Польши Леха Качиньского. Об этом передает Polskie Radio 24.

Глава оппозиционной группы в местном Совете депутатов, которая состоит из членов партии «Гражданская платформа», Ярослав Шостаковский выступил резко против наименования улицы в честь экс-президента.

«Я против того, чтобы назвать улицу в Варшаве именем Леха Качиньского, и я обращаюсь к мэру города Рафалу Тшасковскому с просьбой не делать этого, пока в Польше правит «Партия и справедливость», которую представлял Качиньский», — заявил он.

Депутат объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, фигуру Качиньского хотят политизировать в правящей партии «Право и справедливость». «Пока они находятся у власти, улицу, названную в честь Леха Качиньского, экс-руководителя этой партии, будут использовать в политических целях», — заявил Шостаковский.

Инициатива по наименованию улицы в честь Леха Качиньского была в программе мэра Варшавы еще во время выборов. Однако её реализация возможна только после положительного голосования в местном Совете депутатов, где преобладают представители «Гражданской платформы».

Напомним, президент Польши Лех Качиньский погиб во время авиакатастрофы 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.