Брюссель, , 07:33 — REGNUM Надежду на то, что передача власти в США от действующего главы Белого дома Дональда Трампа к демократу Джо Байдену пройдет спокойно, выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

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Руководитель организации отметил, что хотел бы начать работу с новым американским президентом. Глава НАТО напомнил, что Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках альянса.

Он также подчеркнул, что необходимо помнить о демократических ценностях. Кроме того, по мнению Столтенберга, важно, чтобы все виновные за беспорядки и захват здания Конгресса США понесли наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Йенс Столтенберг заявил о необходимости присутствия войск США в странах ЕС для защиты объединения от внешней опасности.

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