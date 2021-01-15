Ла-Пас, , 02:19 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе планирует в числе первых вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник V» «в знак уверенности в процессе иммунизации против COVID-19». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Хорхе Рихтера 14 января сообщает Agencia Boliviana de Informacion.

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«Президент будет вакцинирован, как мы полагаем, одной из шести тысяч доз вакцины, которые будут доставлены в этом месяце», — приводит слова чиновника агентство.

Рихтер также заявил, что одновременно прививка будет сделана и вице-президенту Давиду Чокеуанка. На это высшие чиновники пошли для демонстрации «уверенности в процессе вакцинации». Остальные препараты из первой партии будут распределены среди медицинских работников. Министры будут вакцинироваться уже из второй партии вакцин.

Напомним, что между Россией и Боливией подписан контракт на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», в рамках которого Боливия получит 5,2 млн доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Боливии зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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