Белград, , 23:31 — REGNUM Невозможно внести изменения в ту часть Вашингтонского соглашения, которую подписала Сербия, если она сама на это не согласится. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 14 января, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в сербских СМИ была опубликована новость о том, что спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и глава бюро Госдепа США по Европе Филипп Рикер в Брюсселе обсуждали возможные изменения документа, который Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдуллах Хоти подписали в сентябре 2020 года в Вашиннгтоне.

«Очень хорошо, они очень крутые! Мы готовы разговаривать со всеми, но нельзя считать, что тут дело сделано просто из-за того, что встретились американцы и европейцы или немцы. Нет, это не так, и об этом мы еще поговорим», — процитировал слова Вучича телеканал Н1.

Напомним, ранее исполняющий обязанность президента сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила о том, что Приштина должна добиваться пересмотра Вашингтонского соглашения и рассчитывает при этом на помощь новой администрации США.