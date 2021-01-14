Париж, 14 января 2021, 17:36 — REGNUM Бывшая пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиайе, покинувшая этот пост 6 июля 2020 года, стала генеральным директором швейцарской компании по подбору персонала Adecco.
Как сообщает Le Figaro в четверг, 14 января, Ндиайе, ранее отказавшаяся продолжать политическую карьеру, вышла из полугодового положения «безработной», став генеральным директором компании Adecco, входящей в рейтинг 500 крупнейших компаний мира.
Напомним, ранее 14 января уполномоченный по защите прав человека во Франции Клэр Эдон сообщила, что законопроект об исламском сепаратизме, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном, «ослабляет республиканские принципы»и «представляет риск нарушения прав и свобод человека».
Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен по правам человека во Франции раскритиковала законопроект Макрона