Минск, , 17:02 — REGNUM Белоруссия подписала соглашения на поставку российских ударных вертолетов Ми-35 и второй партии истребителей Су-30СМ, сообщил 14 января журналистам командующий ВВС и войсками ПВО республики Игорь Голуб.

«Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, второй партии истребителей Су-30СМ. Кроме того, продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитных ракетных войск, вооруженных «С-300», на новые комплексы «С-400» и «Панцирь-С», — цитирует его слова информагентство БелТА.

Кроме того, Игорь Голуб рассказал о планах получить на вооружение российские радиолокационные станции «Противник-Г» и «Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в 2021 году Минск намерен приобрести в России вторую партию из четырех истребителей Су-30СМ.

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