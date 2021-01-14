Париж, , 17:06 — REGNUM Глава французской партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини предложил ввести в стране комендантский час с 18:00, чтобы бороться с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro.

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В своем интервью Герини заявил, что комендантский час с 18:00 «помог бы победить вирус, который является, по сути, социальным». «Почти треть случаев заражения происходит во время дружеских или семейных встреч», — пояснил политик.

«Я уверен, что, когда мы сможем оказать влияние на социальную сторону вируса, мы сможем повлиять и на него самого. Это было бы особенно эффективно в борьбе с новым штаммом вируса», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 января министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о внедрении в стране специального «санитарного протокола», который позволит тестировать в месяц до миллиона школьников и преподавателей на наличие у них «британского» штамма SARS-CoV-2.

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