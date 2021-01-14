Джакарта, , 15:47 — REGNUM Целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии расширяет правила для иностранцев и индонезийских граждан, которые только что прибыли из-за границы, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Глава целевой группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо заявил, что эти усилия были предприняты для защиты индонезийского граждан от SARS-CoV-2.

«Мы продлеваем запрет на въезд иностранцев в Индонезию и вводим правила для граждан Индонезии, которые возвращаются из-за границы», — отметил Дони Монардо.

Новые правила будут действовать с 15 по 25 января 2021 года.

Во-первых, путешественники, намеревающиеся въехать в Индонезию, должны показать отрицательный тест на коронавирус.

Во-вторых, все приезжающие в Индонезию должны пройти пятидневный карантин. Граждане страны могут провести карантин в специальных помещениях, предоставляемых правительством, в то время как иностранцам предложат отели и гостиницы за плату.

В-третьих, иностранцы и граждане Индонезии, находящиеся на карантине пять дней с момента прибытия, обязаны повторно сдать тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в службе здравоохранения Джакарты заявили, что вакцину против коронавируса получат в общей сложности 7,9 млн жителей столицы Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцинацию от коронавируса пройдут почти 8 млн жителей столицы Индонезии