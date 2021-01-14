Скопье, , 20:02 — REGNUM Посол Германии в Северной Македонии Анке Холстайн 13 января выразила надежду на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз уже в этом году.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, немецкий дипломат заявила о том, что она смотрит в будущее с исключительным оптимизмом и выразила уверенность в том, что данная цель будет достигнута, если для этого будут предприняты «достаточные усилия».

По словам Холстейн, для начала переговоров будет важно сотрудничество между Северной Македонией и Болгарией в спорных зонах и сегментах в ближайшие недели.

«Как и раньше, у нас нет плана «Б». Остается лишь начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС», — заявила Холстайн во время церемонии передачи МВД Северной Македонии оборудования и транспортных средств для нужд пограничной полиции. Балканское государство в ходе церемонии представлял глава МВД Оливер Спасовски.

Напомним, в настоящее время Болгария выступает против начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз и выдвигает в качестве условия снятия своего вето уступки по вопросам идентичности.

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