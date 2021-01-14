Москва, , 14:35 — REGNUM В Госдуме прогнозируют столкновения во время инаугурации Джо Байдена, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

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«Предстоящая инаугурация Байдена вряд ли обойдется без протестов и столкновений, несмотря на призывы Трампа соблюдать закон и порядок», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Граждане США, до сих пор верившие в безупречность американской системы, столкнулись с ее крахом и очевидно поняли, что на самом деле вовсе не они решают в какой стране и как им жить, отметил парламентарий.

По его мнению, объявление импичмента Дональду Трампу со стороны большинства представителей Конгресса является беспрецедентным случаем в политической истории США. Противостояние Трампа и его яростных оппонентов близится к высшей точке накала, уверен Железняк.