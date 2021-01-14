Париж, , 14:08 — REGNUM Уполномоченный по защите прав человека во Франции Клэр Эдон сообщила в четверг, 14 января, что законопроект об исламском сепаратизме, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном, «ослабляет республиканские принципы» и «представляет риск нарушения прав и свобод человека». Об этом передает Le Figaro.

Уполномоченный по защите прав человека во Франции опубликовала коммюнике, в котором раскритиковала законопроект об исламском сепаратизме, призванный существенно ограничить деятельность исламских ассоциаций в стране после серии терактов осенью 2020 года.

Этот документ «может подорвать общемировую тенденцию по укреплению социального порядка», — сообщила Эдон. Она с сожалением отметила «очевидную легкость, с которой в который раз ограничиваются права и свободы с целью достижения общественно значимой цели».

«В законопроекте говорится о вполне конкретной категории населения, что может стать проблемой для соблюдения принципов равенства и недопущения дискриминации. Чтобы не нарушать эти принципы открыто, законопроект предусматривает широкие запреты и санкции, которые будет не просто толковать и применять», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по новому законопроекту о борьбе с исламским сепаратизмом компании должны будут отказаться от поддержки каких-либо религий.

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