Москва, , 12:49 — REGNUM Импичмент Дональду Трампу — это символический жест, а не рациональное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«В палате представителей сейчас большинство у демократов, которые последовательно критиковали Трампа на всем протяжении его срока. Эта критика достигла кульминации после захвата Капитолия сторонниками Трампа.

Во время дебатов по импичменту демократы эмоционально ссылались на пережитый ужас и требовали быстрых решений. Республиканцы парировали, что Трамп через неделю уйдет сам и нужно всё тщательно изучить.

В итоге стороны не убедили друг друга, голосование было партийным (за вычетом 10 республиканцев, поддержавших импичмент).

Вряд ли резолюцию об импичменте поддержит Сенат США, но сам прецедент (обвинение президента в мятеже) имеет символическое значение для политической борьбы в США.

Ведь обвинения в адрес республиканца Трампа затрагивают и республиканскую партию США, которая и без того переживает сложный период», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию с призывом к вице-президенту США Майку Пенсу отстранить главу Белого дома Дональда Трампа от власти приняла палата представителей американского Конгресса.

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