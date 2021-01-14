Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдена в первый же день его нахождения на посту главы государства. Об этом она рассказала в эфире телеканала Newsmax.

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По её словам, американский народ не может иметь президента, «готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами».

«Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — сказала Тейлор Грин, не уточнив, какие именно обвинения она намерена выдвинуть в отношении президента для обоснования своей инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту США Дональду Трампу по статье «Подстрекательство к мятежу».

Обвинительное заключение по его отстранению от власти подписала спикер законодательного органа член Демократической партии Нэнси Пелоси. Она отметила, что никто в стране не может стоять выше закона, даже глава государства. Пелоси вновь выразила мнение, что Трамп представляет угрозу для США.

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