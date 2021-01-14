Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Facebook заявил 13 января, что осведомлен о том, что число призывов к протестам особенно возросло после восстания в столице США 6 января, передает CNBS.

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"Facebook «снимает отпечатки» с постов с целью облегчения их последующей идентификации и удаления с Facebook, Instagram и Messenger в любое время, когда пользователь вздумает поделиться им», — рассказал CNN представитель компании.

«Мы занимаемся идентификацией различных постов, присланных с других сайтов, призывающих людей к протестам и восстаниям против результатов выборов и регистрируем их (собираем электронные отпечатки) для того, чтобы быть способными моментально распознать и удалить пользователей, которые рассылают их», — добавил представитель.

В дополнение к удалению постов с призывами к протестам Facebook также блокирует любой контент, который «одобряет, поддерживает и распространяет мероприятия с потенциалом для проявления жестокости».