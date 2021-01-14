Таллин, , 04:38 — REGNUM В Эстонии правящая Центристская партия и оппозиционная Партия реформ договорились о формировании нового правительства. Об этом евродепутат, член правления Центристской партии Яна Тоом 13 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«Несмотря на нервотрёпку последних дней, мы приняли решение попытаться создать коалицию с партией реформ и я надеюсь, это получится», — говорится в сообщении. Тоом подтвердила информацию о том, что новое правительство, вероятнее всего, возглавит лидер Партии реформ Кая Каллас.

Также Тоом выразила надежду, «что фантазии войти в коалицию с крайне правыми возникнут у кого-то очень и очень нескоро».

Ранее стало известно, что решение об уходе в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, принял премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас.

Как сообщало ИА REGNUM, новым кандидатом на пост премьер-министра Эстонии станет лидер оппозиционной эстонской Партии реформ Кая Каллас.

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