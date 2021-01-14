Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Обвинительное заключение по отстранению от власти действующего главы Белого дома Дональда Трампа, за которое ранее проголосовала палата представителей Конгресса США, подписала спикер законодательного органа член Демократической партии Нэнси Пелоси, передает телеканал CNN.

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Она отметила, что никто в стране не может стоять выше закона, даже президент государства. Пелоси вновь выразила мнение, что Трамп представляет угрозу для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что возможный импичмент Дональда Трампа станет ошибкой без проведения расследования и слушаний по этому вопросу.

Главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за захвата его сторонниками Капитолия 6 января.

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