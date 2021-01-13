Милан, Италия, , 23:05 — REGNUM В нынешнем созыве парламента Италии при некоторых условиях можно собрать новую коалицию и таким образом избежать досрочных выборов, заявил в среду, 13 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Такая новая коалиция может быть собрана из правых партий и части депутатов других фракций, если сосредоточится на 5 важнейших для страны пункта: здравоохранение, рынок труда, образование, инфраструктура и юстиция, полагает Сальвини.

При этом он подчеркнул, что ведущую роль в этой возможной новой коалиции должны играть именно правые ‑ и прежде всего, следует понимать, «Лига» как крупнейшая из правых фракций.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни леволибералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».