Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Не допускать насилия и вандализма призвал действующий президент США Дональд Трамп граждан США, передаёт 13 января Fox News.

Трамп «В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушений закона и вандализма».

Он призвал американцев, в том числе своих сторонников, «помочь снизить напряжённость и обеспечить спокойствие».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы пытаются за неделю до инаугурации избранного президента США Джо Байдена объявить импичмент Трампу, использовав как повод скандальную акцию его сторонников со штурмом Капитолия 6 января 2021 г.

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