Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Ещё двое иранских граждан и 16 организаций этой страны включены в американские санкционные списки, сообщило 13 января Управление по контролю за иностранными активами США.

В список включены руководители двух организаций, контролируемых верховным лидером Ирана, а также сами организации и их дочерние компании.

«Эти якобы благотворительные организации контролируют существенную часть иранской экономики, в том числе активы, отнятые у политических диссидентов и религиозных меньшинств в пользу верховного лидера и других представителей иранского руководства», — говорится в сообщении.

Также США ввели санкции в отношении иракца Мирджираш аль-Мухаммадави за его связь с террористами. Активы всех подсанкционных компаний в США будут заморожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад американский минфин проинформировал о новых санкциях в отношении Ирана.

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