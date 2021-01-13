София, , 21:16 — REGNUM Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 13 января в эфире утренней передачи на болгарском телеканале BTV заявила, что представление македонских властей о том, что проведение парламентских выборов в Болгарии положит конец противостоянию по вопросам идентичности и приведет к отзыву болгарского вето на вступление Северной Македонии в Евросоюз, является абсолютно ошибочным.

Екатерина Захариева «Идея о том, что после выборов в нашей стране что-то изменится — ошибочна. Более того, если что-то и изменится, то только в худшую сторону».

Захариева заявила, что правительство Болгарии открыто к сотрудничеству с Северной Македонией в пределах соглашения о дружбе и добрососедстве, и призвала к отказу от эмоций.

Напомним, Болгария блокирует в Совете ЕС проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. В Софии упрекают Скопье в разжигании ненависти против болгар и требуют убрать памятные таблички, на которых упоминается о болгарской оккупации страны в годы Второй мировой войны, признать болгарское происхождение македонских языка и культуры. Руководство Северной Македонии отказывается вести переговоры и делать уступки по вопросам идентичности.

17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».

В Скопье всячески демонстрируют готовность продолжать диалог с Софией, но не делая уступок по вопросам идентичности.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин не оставляет попыток помирить Софию со Скопье