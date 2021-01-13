Степанакерт, , 17:00 — REGNUM Армянский военнослужащий Вардан Киракосян 2000 г. р. получил тяжёлое ранение в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает 13 января Sputnik Армения.

По данным Армии обороны Карабаха, в полдень по местному времени Киракосян получил огнестрельное ранение на участке, охраняемом личным составом одной из воинских частей карабахских войск, дислоцированной на центральном направлении.

Сейчас военнослужащий находится в госпитале, ему сделали операцию. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое. Начато расследование случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе действует с 10 ноября 2020 г. — соответствующее заявление подписали российская, армянская и азербайджанская стороны, положив конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. кровопролитию.

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