Москва, , 15:21 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к тому, что администрации в «оппозиционных» регионах стали хуже справляться со своими обязанностями. Об этом 13 января заявил вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

«Они не радовали и раньше, но в 2020 году стало совсем печально. В случае ЛДПР-овских губернаторов мы видим непрерывное падение Владимирской области год от года. Хабаровский край после замены одного представителя ЛДПР на другого лучше не стал в нашем рейтинге», — заявил Туровский.

Если брать губернаторов от КПРФ, то в Орловской области, подобно Владимирской, падает уже не первый год. Хакасия, в свою очередь, стабильно остаётся на последнем месте.

«Видно, что так называемым оппозиционным губернаторам встроиться в систему не удаётся, хотя они, в общем, и выступают её активными противниками. И это влечёт за собой проблемы, когда не удаётся найти свою повестку, найти свою политику», — указал он.