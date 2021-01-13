Сеул, , 14:32 — REGNUM Посол США в Южной Корее Гарри Харис в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства США в Южной Корее.

Гарри Харис

По их словам, последний рабочий день Харриса в Южной Корее — 20 января. Именно в этот день состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

В своём аккаунте в социальной сети Twitter Харрис написал, что нет лучше места для работы послом, чем Южная Корея, акцентировав внимание на том, что Южная Корея является его «лучшим другом и союзником».

Он подчеркнул, что благодаря тесной координации Сеула и Вашингтона сторонам удалось установить контакт с КНДР, а также выразил надежду на достижение прогресса в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.