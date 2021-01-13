Кампала, , 13:47 — REGNUM Специальные подразделения сил безопасности Уганды развернут в 39 районах по всей стране, в которых опасаются вспышек насилия во время проведения президентских выборов 14 января. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителей сил безопасности, сделанное в последний день предвыборных кампаний.

В полиции заявили, что в день голосования в центр столицы Кампалы не будут допускаться автоцистерны с горючим и другие тяжелые грузовики. Силовики обеспокоены тем, что эти материалы могут быть использованы протестующими.

Придорожная парковка автомобилей также будет запрещена в Кампале.

На прошлой неделе начальник полиции Уганды Мартин Очола предупредил местных жителей, что «тот, кто причинит неприятности, будет сожалеть о том, что его или ее мать родила».

Напомним, в ноябре 2020 г. в Уганде вспыхнули беспорядки, когда оппозиционный кандидат в президенты Боби Вайн был арестован на предвыборном митинге.

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