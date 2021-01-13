Москва, , 13:36 — REGNUM В Госдуме назвали возможную дату послания президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

«Может состояться в середине февраля», — сказал собеседник агентства.

Впервые послание главы государства Федеральному Собранию именно в начале года прошло в 2020 году, тогда это объяснялось необходимостью быстрого выполнения поставленных задач. Сама традиция зародилась в 1994 году. В ходе послания Госдуме и Совфеду президент определяет главные социальные, экономические и технологические задачи.

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