Москва, , 12:46 — REGNUM Призыв Конгресса США к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа от власти стоит рассматривать лишь как очередную попытку выразить свое негативное отношение к пока еще действующему президенту США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дональд Трамп Max Goldberg

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"Резолюции Палаты представителей и Сената не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, поэтому призыв Конгресса к вице-президенту Майклу отстранить Дональда Трампа от власти стоит рассматривать лишь как очередную попытку выразить свое негативное отношение к пока еще действующему президенту США», — сказал Железняк.

В целом, по его мнению, продолжая войну против Трампа с использованием грязных методов ведения политической борьбы, сторонники нового главы США сами того не желая, накачивают рейтинг экс-президента в глазах поддерживающих его граждан.

«Происходящее также в очередной раз наглядно демонстрирует, как в США легко можно лишить любого, даже публичного и влиятельного человека элементарных прав, доступа к информации, ловко манипулировать законами и общественным мнением, чтобы избавиться от неугодной фигуры», — рассуждает он.

Палата представителей конгресса Соединённых Штатов приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу Белого дома Дональда Трампа от занимаемой должности.

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