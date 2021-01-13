Таллин, 13 января 2021, 12:32 — REGNUM Новое правительство Эстонии предложит сформировать лидеру крупнейшей оппозиционной эстонской Партии реформ Кае Калласу президент республики Керсти Кальюлайд. Об этом эстонский лидер 13 января рассказала на пресс-конференции.
«Необходимо восстановить доверие к нашему государству. Сегодня я сделаю предложение Кае Калласу сформировать новое правительство», — сказала она.
Также Кальюлайд добавила, что эстонским гражданам нужно правительство, которое будет заслуживать их доверия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас принял решение об уходе в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.