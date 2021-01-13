Москва, 13 января 2021, 12:00 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о новой эпохе, когда судьбу человечества будут решать социальные сети, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.
«Наступила новая эпоха. Эпоха, когда судьбы человечества будут решать только они — владельцы социальных сетей. Самое мощное оказалось информационное оружие, мы с опозданием здесь идем», — заявил Жириновский.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, соцсеть Twitter заблокировала президента США Дональда Трампа.
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