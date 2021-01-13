Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Правительство Швеции долгое время отстаивало реализацию мер по депортации из страны тех лиц, в пребывании которым Государственным миграционным управлением было отказано. Однако после недавних инициатив правительственной коалиции «Зеленых» и «Социал-демократов» возможности беженцев остаться в Швеции даже после отказа со стороны властей увеличиваются. Об этом в своей редакционной статье сообщила газета Expressen.

«Кто вернется к себе на родину добровольно, когда «Зеленые» и «Социал-демократы» создадут возможности остаться в Швеции, несмотря на отказ в миграционном суде?» — задаются вопросом журналисты.

Журналисты отмечают, что отследить логику миграционной политики «красно-зеленой» правительственной коалиции непросто. Наверное, по той простой причине, что ее просто нет, подчеркивают сотрудники редакции, указывая на то, что решения властей о депортации исполняются чуть более в половине случаев.

Так, незадолго до Рождества правительство страны предложило разрешить остаться всем тем, кто с временным видом на жительство прожил в Швеции продолжительное время и обосновался в стране. Саму инициативу власти окрестили как «расширение гуманитарных оснований» для пребывания на территории страны.

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