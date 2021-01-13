Вашингтон, , 11:11 — REGNUM После почти недели молчания уходящий президент США Дональд Трамп провел сразу две пресс-конференции 12 января. Как сообщил корреспондент шведского телеканала SVT Стефан Осберг, находящийся сейчас в США, «с журналистами общался хорошо знакомый нам всем Трамп», который не признает своих ошибок.

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«Он говорит о своем поведении в Вашингтоне, округ Колумбия, как о чем-то разумеющемся, о том, что он не несет никакой ответственности за беспорядки, которые произошли на Капитолийском холме», — заявил корреспондент SVT Осберг.

Напомним, что 12 января Трамп направился инспектировать строительство стены на границе с Мексикой.

«Я думаю он с радостью захотел уехать из столицы, где ему напоминают о тех беспорядках», — прокомментировал Осберг.