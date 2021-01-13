Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Актер Чак Норрис опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что он якобы принимал участие в недавних беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Он написал об этом 13 января на своей странице в соцсети Twitter.

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По словам Норриса, он недавно узнал о том, что кто-то похожий на него участвовал в протестах в столице США.

«Это был не я, меня там не было», — написал актер.

Также он выступил с осуждением участников протестных акций и указал, что не поддерживает «насилие в любом его проявлении».

«Я всегда выступал и буду выступать за закон и порядок», — добавил 80-летний актер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлён во время протестов в Вашингтоне очень похожий на Чака Норриса человек.