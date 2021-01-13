Тегеран, , 07:12 — REGNUM 12 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США только выиграют, если страна вернется к Совместному всеобъемлющему плану действий, известному как СВПД, не снимая введенных против Исламской Республики санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Участие США в ядерной сделке плодотворно только в том случае, если оно приводит к экономическим выгодам для Ирана», — заявил Зариф в интервью отечественным СМИ. По его словам, американские власти, выйдя из СВПД, одновременно вернули предыдущие санкции и сделали их более жестокими.

Зариф отметил, что простого возвращения США к сделке в нынешней ситуации недостаточно.

«СВПД был согласован в рамках различных видов санкций против Ирана, и отмена санкций была разработана в рамках этой сделки», — подчеркнул он. Глава МИД сообщил, что СВПД преследует ключевую цель отмены этих санкций.

«Страна должна отменить санкции», — сказал Зариф, отметив, что в течение последних четырех лет Дональд Трамп пытался подорвать сделку и ввести санкции, которые скорее всего останутся в силе.