Сантьяго, , 03:53 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера вместе с супругой ушли на карантин из-за контактов с заразившимся коронавирусом работником. Об этом 12 января сообщает пресс-служба президентской администрации.

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«Президент и первая леди будут соблюдать превентивный карантин в соответствии с действующими санитарными нормами и будут работать дистанционно», — говорится в распространённом заявлении.

Причиной карантина стало выявление коронавируса у «человека, работающего в доме» президента. Отмечается, что у Пиньеры и его супруги симптомов COVID-19 не наблюдается. Очередной тест, который в соответствии с расписанием был сделан 11 января в 22:00, также дал отрицательный результат.

Карантин Пиньеры, по информации газеты Pagina12, уже привёл к отмене запланированного посещения страны с первым официальным визитом президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Всего в Чили официально зафиксировано 649 135 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли в стране с начала пандемии 17 182 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению минздрава страны, Чили столкнулась со «сложным сценарием» пандемии в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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