Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Свыше 160 уголовных дел в связи с беспорядками и захватом здания Конгресса США 6 января завело Федеральное бюро расследований (ФБР), заявил заместитель главы регионального отделения службы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно 12 января в ходе пресс-конференции.

Протестующие у Капитолия перед началом штурма (сс) Tyler Merbler

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Он отметил, что это только малая часть и призвал всех, у кого имеются какие-либо свидетельства событий у Капитолия, связаться с сотрудниками ФБР. Кроме того, Д'Антуоно потребовал участников беспорядков добровольно явиться для дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января Федеральное бюро расследований объявило о вознаграждении в размере $50 тысяч за содействие в установлении лиц, участвовавших в захвате здания Конгресса США.

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