Москва, , 00:39 — REGNUM Несмотря на то, что российские и московские чиновники, ответственные за школьное образование, а вслед за ними и некоторые СМИ наперегонки расхваливают дистанционные технологии обучения, на которые переведены московские школьники 6−11 классов и их сверстники в ряде регионов, среди родителей и школьников преобладают негативные оценки и этих технологий, и дистанционного обучения в целом.

«Я хочу в школу!» Даша, 12 лет, ученица московской школы

О том, что родители школьников недовольны новой формой обучения, не упоминающейся ни в одном российском законе, свидетельствуют комментарии в социальных сетях к публикациями о прекрасном новом мире Цифровой образовательной среды, опубликованные на сайтах Министерства просвещения РФ и департамента образования и науки города Москвы.

Но ярче своих родителей говорят сами ученики, которые по решению директоров московских школ, вынуждены получать знания не в своих учебных заведениях, а в неприспособленных для учебы домашних условиях.

Общественное движение «Родители Москвы» собрало письма детей, адресованные уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анне Кузнецовой. В них ученики разного возраста объясняют, почему им плохо на «дистанционке» и как сильно они хотят вернуться в школу. Активисты планировали обсудить лично с Анной Юрьевной проблемы детей, связанные с их физическим и психологическим неблагополучием из-за внедрения дистанционного формата обучения и передать ей детские письма. К сожалению, в личной встрече Анна Юрьевна активистам движения отказала.

Письма детей будут отосланы ей по электронной почте.

Вот некоторые из них.

«Я не хочу писать вступлений, потому что я устала; последние силы я трачу на учебу в дистанционном формате; я не могу справиться с головной болью, постепенно превращающейся в постоянные ужасные мигрени; я не могу справиться с падающим зрением, ведь даже закрыли библиотеки. Как я могу читать? Как я могу учиться, зная, что мне придется сутками напролет сидеть в компьютере, слушая, как некоторые учителя что-то бессмысленно пытаются вбить в голову истощившимся от такой учебы ученикам.

В школе я могла чувствовать себя живой, нужной и настоящей. Порой мне хотелось прожить дни в школе, ещё и ещё, захлёбываясь в своих воспоминаниях.

Дистанционное обучение — самое отвратительное и гнилое, что могло произойти со мной в мои подростковые года. Я чувствую, как начинаю отдаляться от всех, кого знаю, ведь мне нужно доделать то чёртово задание по литературе.

Надеюсь на Ваше понимание.

С любовью,

Лиза».

Письмо Лизы

* * *

«Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анне Юрьевне Кузнецовой.

Здравствуйте, меня зовут Ева. Я ученица 7 класса по классу фортепьяно. Учусь последний год, и, казалось бы, осталось совсем немного, несколько месяцев для того, чтобы исполнилась моя мечта: окончить музыкальную школу. У нас дома всегда было пианино. На нём играла моя бабушка, моя мама. С трех лет я просила маму записать меня в школу, чтобы я могла играть. Я очень люблю музыку. Помимо программы я сама разучиваю мелодии из любимых мультфильмов и фильмов. Все шесть классов у меня была хорошая успеваемость, и выпускной класс я должна была закончить на «отлично», но меня лишили возможности это сделать. Из-за того, что всех перевели на дистанционку, мы с семьёй переехали жить за город. Я потеряла связь с преподавателями. Ни музыкальной литературы, ни сольфеджио, ни хора у меня теперь нет! Я очень хочу, чтобы открыли не только мою музыкальную школу, но и другие творческие школы, потому что многие столкнулись с такой же ситуаций. Мои братья занимаются спортом, но спортивные школы закрыты. Так нельзя поступать с нами, с детьми.

У Вас было нормальное детство, а кто мне вернёт то, чего у меня уже никогда не будет?

Детство бывает только один раз в жизни.

Мне больно от того, что взрослым наплевать на моё детство и на мою мечту».

Письмо Евы, стр. 1 из 2

Письмо Евы, стр. 2 из 2

* * *

«Уважаемая Анна Юрьевна, приветствую.

Искренне надеюсь, что это письмо попадет Вам в руки, и Вы его прочтете, потому что, что я пишу — крик моей души. Пишет Вам ученица московской школы Анна. Дистанционное обучение — это, наверное, худшее, что случалось со мной за последний год. И самое ужасное, что оно влияет не только на успеваемость, но и на наше здоровье. Потеря хорошего зрения, а также потеря нормальной осанки — мелочи по сравнению с тем, что происходит внутри каждого ученика. По началу это выражалось только в повышенной агрессивности и тревожности, а сейчас — панические атаки, неосознанное желание нанести себе вред. Ты теряешь любую мотивацию и желание что-либо делать.

Все занятия и развлечения, которые ты раньше любил, стали чужды. Ты теряешь своих друзей, а когда из последних сил пытаешься все вернуть, осознаешь, что уже слишком поздно.

Ты попросту не чувствуешь себя живым. Воспоминания с твоими друзьями и одноклассниками только глубже вгоняют тебя в это состояние. Прошу, услышьте нас».

Письмо Анны, стр. 1 из 2

Письмо Анны, стр. 2 из 2

* * *

«Почему я против дистанционного обучения и почему я хочу пойти в школу.

1) В дистанционном формате учителя не могут понятно преподнести материал. Решение задач по физике, примеров по алгебре и построений по геометрии становится невозможным. Поэтому после каждого урока приходится тратить минимум час на самостоятельное изучение материала.

2) Из-за отсутствия живого общения с учителями большинство вопросов остаются без ответов, а многие темы вообще непонятны.

3) Так как каждый день по 7−8 уроков мы сидим перед компьютером, глаза очень быстро устают, и уже после второго урока начинают болеть, вследствие чего к концу занятий болит голова, и делать домашнее задание, которое тоже в электронном виде, и повторно разбираться в материале, становится невозможным.

4) Постоянное сидение за компьютером портит не только глаза, но и осанку. После второй недели такого обучения у меня появились постоянные боли в спине и шее.

5) На дистанционке помимо проблем со спиной и глазами, сбивается режим питания и сна.

6) Недостаток устройств для такого обучения, семья в квартире, питомцы, шумные соседи, создают неудобную обстановку.

7) Отсутствие обучения со сверстниками нагнетает и без того напряженную обстановку.

8) Большое количество домашних заданий и дополнительные занятия отрезают тебя от внешнего мира. Целыми днями сидишь дома без возможности даже 30-ти минутной прогулки.

Опираясь на вышесказанное прошу дать возможность старшеклассникам посещать основные предметы очно (русский язык, математику), а также профессиональные предметы (в моем случае, физику).

С уважением,

ученица московской школы

Варвара»

Письмо Варвары, стр. 1 из 2

Письмо Варвары, стр. 2 из 2

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«Здравствуйте, уважаемая Анна Юрьевна. Меня зовут Максим, мне 15 лет. Я учусь в 9 классе, уже 2 месяца на дистанционном обучении. В отличие от моих сверстников, которые легко «шарят» в компьютерах, я до сих пор с техникой на «вы». В начале дистанционного обучения (ДО) я даже не понимал, как делать ЦДЗ (цифровое домашнее задание) и получал двойки. ДО дается мне с трудом. Почти каждый день я вылетаю с какого-нибудь урока. Нет единой системы отправки заданий: один учитель просит, чтобы ему отправляли через МЭШ, а другой — через Google, третий — на почту. Я сижу за компьютером с 08:15 до 15:25 и еще 3−4 часа уходит на выполнение домашних заданий, чаще всего тоже за компьютером. Из-за этого у меня часто болит голова и глаза.

Я бы очень хотел вернуться в свою школу. Дойти до неё пешком, пожать руку товарищу, встретиться взглядом с живым учителем. Во время ВОВ, когда каждый день мог стать для человека последним, школы работали».

Письмо Лизы

* * *

«Уважаемая Анна Юрьевна!

Я знаю, что Вы правозащитник по правам ребенка. И поэтому обращаюсь к Вам с просьбой — помогите нам, мне и тысячам таких же ребят, как и я, вернуться в школу. Нам очень не хватает физического общения, обсуждения новых тем и дискуссий по спорным вопросам во время уроков, общения с преподавателями. Как мы можем развиваться, когда лишены этого? Ведь еще Сократ сказал, что в споре рождается истина. Все наше общение сводится к сидению перед мониторами с 9 утра до 5 вечера, но еще ведь надо делать домашнее задание. Я уже не помню, как выглядят мои одноклассники. Вместо их лиц перед глазами — безликие иконки с инициалами. От постоянного сидения перед мониторами у меня не проходящие головные боли, а у других моих одноклассников испортилось зрение.

Я хочу быть здоровым, умным и образованным гражданином своей страны. Поэтому очень прошу вас, помогите, пожалуйста, вернуться нам в школу.

Ученик 8 класса Егор».

Письмо Егора

* * *

«Обращение за помощью.

Я обращаюсь с просьбой отменить дистанционное обучение с использованием электронных технологий, поскольку они наносят вред психическому и физическому здоровью. В связи с тем, что я провожу за компьютером 6,5 часов стандартно (не включая дополнительное время на домашнее задание и выполнение тестов, они занимают около 2,5 часов), в сумме я провожу перед компьютером 9 часов при норме законодательства 1,5 часа в день по возрасту 14−15 лет. С началом дистанционного обучения возникла угроза моему здоровью: ухудшилось зрение, также участились головные боли, появились проблемы с позвоночником, а также депрессивные состояния. Это связано с тем, что учебный процесс из «живого» превратился в виртуальный с участием компьютеров и прочих гаджетов. Также угрозой для здоровья является неподвижное сидение за компьютером. С началом дистанционного обучения появились недопонимания по школьной программе; начали задавать много домашнего задания; в связи с нестабильной работой школьной платформы учебный материал был получен не в полном объёме, что существенно увеличило объем домашнего задания. Также я хочу озвучить проблему, связанную с физической культурой, поскольку этот предмет был практически уничтожен. Теперь мы на уроках физры пишем конспекты. Как известно, регулярные тренировки укрепляют организм, хорошо влияют на внимание, мышление, воспитывают настойчивость, силу, волю и коммуникабельность. Считаю недопустимо превращение занятий физрой в написание конспектов. Катастрофически уменьшилось время прогулки на свежем воздухе.

Я стала реже общаться с друзьями и подругами, и ухудшилось эмоциональное состояние. Я желаю, чтобы в моей жизни, в жизни моих будущих детей такого образования не было.

Анна Кузнецова, я знаю, что Вы — уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, поэтому прошу Вас о помощи в защите прав детей на традиционное живое образование и общение. Прошу учесть проблемы, возникшие из-за дистанционного и «электронного» обучения, проблемы угрозы здоровью.

Я надеюсь на нашу поддержку нас, детей.

Александра, ученица московской школы».

* * *

«Уважаемая Анна Юрьевна,

Прошу вернуть меня в школу, потому что я хочу сидеть на уроке со своими одноклассниками, отвечать у доски на уроке. Обучаясь дома через телефон, я не получаю знания, так как не всегда могу зайти на урок. Хочу получить образование. В школе мы с одноклассниками выполняем групповые задания. Прошу, верните нас в школу.

Арсений, ученик 7 класса».

Письмо Арсения

* * *

«Я ученик 7 класса. На данный момент учусь дистанционно. Из-за этого у меня начались проблемы со здоровьем. Болит голова, глаза, спина. В полной мере мной не усваивается материал. Знания стали хуже. За компьютером мне приходится находиться с 8 часов до 15. Потом домашние цифровые задания 1−1,5 часа, что влияет на нервную систему.

Тем самым нарушаются все мои права. Я хочу учиться в школе, получать знания в полном объеме, общаясь с людьми вживую, а не с компьютером. Верните нас в школу.

Кирилл, г. Москва».

Письмо Кирилла, стр. 1 из 2

Письмо Кирилла, стр. 2 из 2

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«Здравствуйте, Анна Юрьевна. Меня зовут Кристина, и я учусь в 11 классе. Наша школа, как и все, находится на дистанционном обучении.

Я, как и многие, хочу закончить школу очно. Дистанционное обучение не даёт полноценного багажа знаний. В домашней комфортной обстановке невозможно воспринимать всё серьезно. Интернет, на котором держатся все сайты, тоже штука ненадежная. Часто перегруженный ЭЖД, плохое соединение и зависающая речь — тому подтверждение. Я — за качественное, очное образование. В очном формате учителя делятся не только знаниями, но и опытом.

У нас очень сплочённый и дружный класс. Все скучают по совместным школьным будням. Я не хочу отмечать свой первый и последний в жизни выпускной за экраном монитора».

Письмо Кристина

* * *

«Я — Ксения, ученица 7 класса. Я очень хочу вернуться в школу потому, что: у меня очень болят глаза из-за того, что мы каждый день сидим за телефоном, планшетом, компьютером. Мне не хватает общения. Когда мы были в школе, мы общались с подругами. В школе мы были подвижными, а дома мы сидим на одном месте и не двигаемся. В школе я получала больше знаний, чем на дистанционном обучении, и больше оценок, так как мы выходили к доске. Когда мы рассказываем стих или текст на дистанционном обучении, рассказываем мы его на видео, и учителю сложно понять, мы подсматриваем или нет. А когда были в школе, мы выходили к доске, рассказывали стих или текст, так учителям было легче. Мне бы хотелось, чтобы дистанционное обучение закончилось».

Письмо Ксении

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«Не хочу учиться за компьютером, хочу учиться в школе, в классе, видеть учителя, видеть друзей не на экране монитора, а вживую. Вы нарушили мои права и права других детей, тем самым, не предоставляя нам выбора, ходить или не ходить в школу «в условиях пандемии». Даже в ВОВ дети учились, и не зависела учеба от каких-то факторов. Моё самочувствие ухудшается от сидения дома, за компьютером каждый день, болят глаза. Ощущение слабости. Есть реальные случаи нанесения ущерба здоровью моих друзей. Поэтому я желаю, чтобы правительство приняло правильное решение и выпустило детей в школы, чтобы они могли обеспечить себе светлое будущее.

Павел, ученик 7 класса, Москва»

Письмо Павла

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