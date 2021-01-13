Сараево, , 09:05 — REGNUM Хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич 12 января на пресс-конференции прокомментировал отсутствие официальной реакции правительства Черногории после того, как стало известно, что премьер-министр страны Здравко Кривокапич поздравил президента Республики Сербской Желько Цвиянович 9 января с днем Республики Сербской, который Конституционный суд Боснии и Герцеговины провозгласил противоречащим конституции. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Хотя, по его словам, такой шаг Кривокапича в Боснии и Герцеговине посчитали результатом отсутствуя у него политического опыта, в боснийской общественности он оставит след «подозрения и сомнения в наличии благих намерений у нового черногорского руководства по отношению к Боснии и Герцеговине».

«Не было никакой официальной реакции Подгорицы, единственная беседа, которую мне удалось провести, через нашего посла в Черногории с вице-премьер-министром этой страны Дританом Абазовичем», — указал Комшич.

Он также назвал неприемлемыми оправдания, направленные ему аппаратом черногорского премьер-министра, что это был не официальный, а частный разговор по телефону с президентом Республики Сербской Желько Цвиянович.

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