Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация с его возможным импичментом представляет опасность для страны, передаёт 12 января Agence France-Presse.

Президент США Дональд Трамп

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Общаясь с журналистами, глава Белого дома отметил, что призывы к отстранению его от власти вызывают «ужасный гнев», между тем сам он «не желает насилия» в Соединённых Штатах.

Напомним, накануне сообщалось, что демократы в Конгрессе США собрали достаточное количество голосов для объявления импичмента Дональду Трампу. В поддержку соответствующей резолюции выступили 218 представителей Демократической партии.

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