Москва, , 18:19 — REGNUM Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило расширить сухопутные границы Арктической зоны России, в частности, добавить в неё ряд районов Карелии, Республики Коми, Красноярского края и Архангельской области.

Стоит отметить, что сейчас в Арктическую зону России полностью входят четыре региона — Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономной округ, а также шесть районов Карелии, четыре района Республики Коми, 13 районов Якутии, четыре района Красноярского края, девять районов Архангельской области.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал эту инициативу:

В первую очередь надо помнить, что, по официальным данным, к территориям Крайнего Севера России относятся около 65% территории России. Это первое. И при расширении Арктической зоны неизбежно возникает вопрос соотношения понятий Арктической зоны и Крайнего Севера.

Во-вторых, практика расчленения субъектов Федерации путем добавления к Арктической зоне районов, а не субъектов Федерации в целом, не может быть признана удачной. В первую очередь потому, что это подвергает сомнению эффективность действующей вертикали власти. И фактически выводит из ряда компетенции региональных властей часть районов.

В-третьих, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики и без того фактически является сверхминистерством, если иметь в виду территорию, и прежде всего береговую полосу, входящую в его, министерства, сферу ответственности.

Четвертое, совершенно недавно произошла важная военная реформа в России, а именно Северный флот, как известно, приобрел права военного округа, то есть включил в свою территорию большую часть береговой полосы. Это тоже важный фактор, который надо учитывать, проводя границы Арктической зоны.

В итоге можно сделать вывод, что претензии Министерства Дальнего Востока и Арктики по своим размерам выходит на уровень сферы ответственности федерального правительства. Но очевидно, что решение о том, уступать ли Трутневу, должен принимать президент в согласии с главой правительства России Мишустиным. И очевидно, что Трутнев не должен через Арктику объедать полномочия Мишустина.

Колеров подчеркнул, что сама по себе проблема обозначения границ Арктики — важная. Если уж её решать, то «широкой полосой», и подводить полномочия по решению проблем освоения и жизни в Арктике не под вице-премьера и полпреда, председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрия Трутнева, а непосредственно под всё правительство. Развитием Арктики должно руководить всё правительство, и заниматься Арктикой должна вся страна в целом.

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