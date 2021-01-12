Кампала, , 15:25 — REGNUM Власти Уганды потребовали от компаний-поставщиков интернета заблокировать все социальные сети и мессенджеры, об этом 12 января сообщает со ссылкой на документ Reuters.

«Комиссия по коммуникациям Уганды настоящим предписывает вам немедленно приостановить любой доступ и использование, прямое или иное, всех платформ социальных сетей и приложений для обмена сообщениями в сети до дальнейшего уведомления», — говорится в письме исполнительного директора комиссии интернет-провайдерам, которое оказалось в распоряжении агентства.

Представитель комиссии Ибрагим Ббосса и официальный представитель правительства Офвоно Опондо на данный момент не ответили на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию. В свою очередь, помощник министра информации Джудит Набакуба заявила, что в данный момент не может давать комментарии.

Источник в телекоммуникационном секторе Уганды сообщил, что правительство ясно дало понять руководству телекоммуникационных компаний, что запрет на социальные сети был применен в ответ на блокировку Facebook некоторых проправительственных аккаунтов.

Накануне руководство компании Facebook заблокировал страницы, связанные с правительством этого африканского государства. Свое решение в компании мотивировали тем, что группа людей, связанных с министерством информации, использовала поддельные и дублирующие учетные записи, чтобы выдавать себя за пользователей и повышать популярность тех или иных сообщений.