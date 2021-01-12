Москва, , 14:51 — REGNUM Состоявшаяся в Москве встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна важна и полезна, но разногласия между сторонами нагорно-карабахского конфликта никуда не исчезли, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 января, комментируя соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении.

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, президенты России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Будет создана рабочая группа для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе, а также рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы действий по этим вопросам.

« Состоявшаяся в Москве встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, вне всякого сомнения, важна и полезна. Экономическое процветание этой части Кавказа призвано содействовать решению остающихся между сторонами карабахского конфликта разногласий.

Эти разногласия никуда не исчезли. Предпринятая Азербайджаном очередная попытка решить судьбу Нагорного Карабаха силой, на этот раз позволила ему усилить свои позиции, но говорить о том, что этот конфликт «остался в прошлом», значит, вводить в заблуждение и других, и самого себя. Делая такое заявление, Ильхам Алиев сослался и на однажды прозвучавшее такое же мнение президента России, но мне бы хотелось верить, что то была не смысловая констатация, а дипломатическая фигура речи. Впрочем, Владимир Путин, приветствуя гостей на этот раз, так и сказал: последовательное осуществление трёхсторонних договорённостей по Карабаху «создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов».

Более реалистичной в данной связи мне представляется позиция Никола Пашиняна, который сказал в Москве, что да, России и сторонам конфликта удалось обеспечить режим прекращения огня, но ещё остаётся очень много вопросов, которые должны решаться, и один из этих вопросов — вопрос о статусе Нагорного Карабаха.