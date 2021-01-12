Сухум, , 14:47 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от COVID-19 и в скором времени вернется к работе. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе главы республики.

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«Президент Абхазии Аслан Бжания излечился», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также там уточнили, что главе республики было проведено два теста на SARS-CoV-2, которые показали отрицательные результаты. При этом в пресс-службе добавили, что, по рекомендации медиков, Бжания в течение ещё нескольких дней пробудет в своей резиденции и будет работать в удаленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом. Политик перенес заболевание в легкой форме, и он лечился амбулаторно, продолжая исполнять свои обязанности в удаленном режиме.