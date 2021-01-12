Хух-Хото, Китай, , 14:25 — REGNUM Бывший вице-председатель регионального комитета Народного политического консультативного совета Внутренней Монголии на севере Китая Ма Мин обвиняется во взяточничестве, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, делом Ма занималась Национальная надзорная комиссия. По указанию Верховной народной прокуратуры города Цзыбо провинции Шаньдун, дело было передано Промежуточному народному суду города.

Прокуратура обвиняет Ма в использовании своих должностных полномочий с целью получения личной выгоды в то время, когда он занимал различные посты в Цзилине и Внутренней Монголии. За лоббирование чужих интересов он получал деньги и подарки.