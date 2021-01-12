Москва, , 13:59 — REGNUM Соединённые Штаты Америки постепенно теряют лидирующую роль в военной сфере. Вооружение и боевая техника России, напротив, набирает мощь, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«После распада СССР пришел конец биполярному устройству миропорядка. США осваивали однополярный мир в качестве всепланетарного гегемона.

В таком сложном и весьма дорогостоящем процессе Авианесущие ударные группы (АУГ) кораблей во главе с авианосцами ВМС США, играли ключевые роли в обеспечении контроля в регионах американских национальных интересов.

АУГ были надежно защищены со всех сторон и были практически неуязвимы для США от вооружения и боевой техники других государств.

Сегодня многое изменилось в геополитической конфигурации мира. США теряют свою силу гегемона, а их прославленные АУГ ВМС стали уязвимыми для российских противокорабельных ракет «Циркон», которые благодаря гиперзвуковым возможностям преодолевают все преграды ПРО и ПВО американских авианесущих крейсеров.

Российские суперновые ракеты, которые не имеют аналогов в мире, превратили мощнейший флот США в легкую добычу на воде. Китай весьма интенсивно ищет формы и методы сдерживания военных кораблей США в зонах своих интересов.

Специалисты из КНР успешно испытали противокорабельные баллистические ракеты большой дальности в Южно-Китайском море. Уязвимость авианосцев несет издержки агрессивной геополитике США», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Business Insider писало, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять «реальную угрозу» для авианосцев США.

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