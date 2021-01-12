Москва, , 12:27 — REGNUM Российская сторона пока не получила ответа Варшавы на запрос о телефонной беседе польского президента Леха Качиньского перед крушением самолёта Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщил 12 января начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Пётр Городов.

«Запрос мы направили еще 24 ноября 2020 года и до сих пор ответа на него не получили», — сказал Городов РИА Новости.

Генпрокуратура России запросила у польской стороны стенограмму разговора, который состоялся перед крушением президентского борта между Лехом Качиньским и его братом Ярославом. По данным польских СМИ, перед катастрофой президент что-то рассказал брату о полёте по спутниковому телефону. Запись беседы есть в материалах польского уголовного дела.

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