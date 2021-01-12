Париж, , 12:04 — REGNUM Государственный секретарь по развитию цифровых технологий Франции Седрик О предложил ввести правила регулирования Twitter и других социальных сетей после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа.

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В интервью французской радиостанции Radio Classique во вторник, 12 января, Седрик О заявил, что, «поскольку этой социальной сетью пользуются несколько миллиардов человек, ее стоит воспринимать как коммуникационную сеть, хотим мы того или нет».

Государственный секретарь также добавил, что Twitter можно воспринимать как «общественную площадку», на которой должен действовать «правовой режим», а не просто правила использования социальной сети. Отсутствие такого «правового режима», по мнению политика, неправильно, поскольку социальные сети теперь «формируют демократические дебаты».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что решение администрации Twitter заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа вызывает шок.

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