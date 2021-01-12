Москва, , 11:49 — REGNUM В Минвостокразвития намерены расширить сухопутные границы в Арктической зоне, принадлежащей РФ, с помощью добавления в эту зону районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Корректировка границ сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации, установленных указом президента РФ от 2 мая 2014 г. №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», осуществляется в части включения в ее состав территории Калевальского национального муниципального района, Костомукшского городского округа, Сегежского муниципального района Республики Карелия, городских округов Инта, Усинск, муниципального района Усть-Цилемский Республики Коми, сельских поселений Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальных районов Лешуконский и Пинежский Архангельской области», — говорится в документе.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, предусматривающих для Арктического региона ряд преференций.