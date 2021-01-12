Адо-Экити, , 11:43 — REGNUM В нигерийском штате Экити ввели ночной комендантский час, ссылаясь на «тревожные темпы распространения второй волны SARS-CoV-2» в стране. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя штата Акинбовале Омоле.

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В штате также запретили все собрания более чем 20 человек. В местах отправления культа будет разрешено проводить только по две службы в пятницу, субботу и воскресенье.

Никакой информации о сроках снятия ограничений предоставлено не было.

Представитель штата отметил, что новые ограничения не коснутся поставщиков основных услуг.