Ньюарк, США, , 03:36 — REGNUM Привиться от коронавируса при первой возможности призвал 11 января американцев кандидат в президенты США Джо Байден. На своей странице в Twitter он написал, что последовать его примеру должен каждый житель страны.

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«Друзья, только что мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19, и, как и в случае с первой дозой, все прошло быстро, безопасно и безболезненно, — написал Байден. — Я призываю всех привиться, когда до вас дойдет очередь. Лишь вместе мы можем спасти жизни и победить этот вирус».

Напомним, днём 11 января Джо Байден в присутствии журналистов получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка была сделана ему в госпитале в городе Ньюарк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 января Джо Байден планирует представить подробности о предлагаемом им плане по борьбе с пандемией коронавируса и массовой вакцинации населения.

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