Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Достаточное количество голосов собрано демократами в Конгрессе, чтобы действующему президенту США Дональду Трампу был объявлен импичмент, пишет 11 января Politico.

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Уточняется, что в поддержку резолюции об импичменте Трампу выступили в американском Конгрессе 218 членов Демпартии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт о резолюции, призывающей вице-президента США Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к Конституции Штатов и отстранить Трампа от власти.

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