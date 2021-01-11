Луганск, , 20:02 — REGNUM Трое украинских военных по ошибке подорвались на мине, установленной ВСУ, сообщает 11 января ЛуганскИнформЦентр.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, служащие 92-й бригады ВСУ получили тяжёлые осколочные ранения при оборудовании новой позиции вблизи участка разведения сил и средств у Золотого.

Они занимались оборудованием новой позиции в нарушение приказа командира бригады, поскольку получили приказ командира 1-го батальона Самойленко.

Осадчий «В целях заготовки брёвен для укреплений военнослужащие выдвинулись к лесополосе, где наткнулись на мину ПОМ-2, ранее установленную их сослуживцами».

По словам представителя ЛНР, «тяжесть ранений усугубило отсутствие у военнослужащих средств бронезащиты».

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